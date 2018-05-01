Поліція шукає чоловіка, який вдарив нардепа Найєма

Наразі трьох учасників нападу на народного депутата Мустафу Найєма затримано, ще одного розшукують.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом побиття вчора у центрі Києва народного депутата Мустафи Найєма.

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у м. Києві.

Після інциденту слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Водночас у відеокоментарі начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко зазначив, що після огляду депутата лікарями поліція відкрила ще одне кримінальне провадження – за ст. 122 "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження" ККУ.

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"Після того, як народний депутат пройшов огляд у лікарні, було встановлено тілесні ушкодження, додатково було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 - умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості", - сказав він.

За даними поліції, інцидент стався на Бессарабській площі. До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував сам Найєм і повідомив, що між ним та невідомими виник конфлікт.

"Поліцейські встановили, що потерпілий рухався у власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив нардепа в обличчя. Зловмисники з місця події зникли", - повідомили у поліції.

Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план «перехоплення», тож невдовзі розшукуваний «Мерседес» знайшли, а неподалік затримали трьох осіб, які брали участь у конфлікті, їх доставили до управління поліції. Чоловіка, який вдарив депутата, розшукують.

Як зазначив начальник столичного главку, затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі направлять до суду клопотання для обрання їм запобіжних заходів.

Особу ще одного учасника конфлікту - водія BMW - поліція встановила, але його поки не вдалося знайти.

"Ще один активний учасник хуліганських дій - наразі всі його дані встановлені, поліція його розшукує, він буде затриманий і також притягнутий до кримінальної відповідальності. Якщо упродовж сьогоднішнього дня його не знайдуть, він буде оголошений у державний розшук", - розповів Крищенко.