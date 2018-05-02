Адвокат підозрюваного в нападі на Найєма про вчинок кавказця: "діти можуть лякатися"

За словами адвоката, питання має "політичне русло", а тримання під вартою могло порушити "право на освіту" його підзахисного.

Під час розгляду клопотання прокуратури про визначення запобіжного заходу Саітову Магомеду-Саліху Арбуєвичу, підозрюваному в побитті народного депутата Мустафи-Масі Найєма, його адвокат заперечував необхідність тримання підзахисного під вартою.

Як пише Українська правда, сторона обвинувачення просила суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор зазначав, що оскільки підозрюваний є громадянином іншої держави, має в Україні лише посвідку на проживання, а також може чинити вплив на потерпілого, то слід застосувати до нього запобіжний захід виключно у вигляді тримання під вартою.

У відповідь на це адвокат, заявив, що не розуміє, як Саітов може чинити тиск на Найєма.

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"Мені цікаво, як студент 2 курсу може впливати на народного депутата?", - переконував адвокат.

Зазначалося, що Саітов навчається у Київському політехнічному інституті.

Також захисник наголошував на тому, що питання має наразі "політичне русло", а тримання під вартою може порушити "право на освіту" його підзахисного.

Крім того, він заявив, що були порушення під час затримання Саітова і недостатні докази щодо підтвердження його вини.

Підозрюваний у суді заперечив, що саме він був ініціатором нападу на Найєма. Коментуючи напад він сказав: "обставини так склалися, але ніхто цього не хотів".

"Діти можуть лякатися", - додав адвокат.

Раніше УНІАН повідомляв, що Шевченківський районний суд міста Києва обрав одному з підозрюваних у нападі на народного депутата України від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафу Найєма Магомеду-Саліху Саітову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язала Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти строком до 30 червня 2018 року.