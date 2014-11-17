У справі Савченко призначили ще дві експертизи

Про це повідомив її адвокат Ілля Новіков, пише РІА "Новости".

"Але я не можу розголошувати, що це за експертизи", - сказав він.

За його словами, після призначення експертиз жодних слідчих дій з його підзахисною не проводиться.

Читайте такожЗахист Савченко оскаржуватиме сьогоднішнє рішення суду щодо законності психекспертизиМіж тим захисту досі офіційно не повідомили про результати психолого-психіатричної експертизи, проведеної в інституті імені Сербського.

"За непрямими ознаками вони визнана осудною, нас це цілком влаштовує, і ми не збираємося квапити слідство", - додав Новіков.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона знаходилася під арештом у СІЗО у Воронежі. Звідти Савченко перевезли до Москви для проведення психіатричної експертизи.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списками партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства подовжив строк тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу стосовно Савченко - за незаконний перетин державного кордону.

11 листопада, Басманний суд Москви визнав законним призначення стаціонарної експертизи Савченко в Центрі судової психіатрії ім. Сербського.