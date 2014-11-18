Україна готова відповісти на наступ, але вбачає можливість локалізувати конфлікт - Чалий

Про це заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий в ефірі програми "Свобода слова".

Він зазначив, що українські військові не відступлять від розмежувальної лінії, визначеної мінським меморандумом від 19 вересня.

"Там дійсно є лінія дотику, від цієї позиції ми не відійдемо. Тому, а такі загрози всі обговорюють, що буде якесь повномасштабний наступ, тоді це буде та історія, за якої все це буде просто війна, буде сухопутна операція", - сказав він.

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При цьому Чалий додав, що поки що є можливість локалізації цього конфлікту.

Крім того посадовець висловив думку, що конфлікт на Донбасі найближчим часом має завершитися зупинкою російської агресії.

"Ситуація не спрощується, деескалації немає. Але ми підходимо до якоїсь межі, після якої, я сподіваюся, має вже бути якесь вирішення і зупинка агресії", - зазначив Чалий.