Радбез ООН розгляне шляхи врегулювання ситуації на Донбасі 29 травня
16:07, 04 травня 2018Політика
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Польща, яка головує з 1 травня в Радбезі, включила до порядку денного питання ситуації в Україні.
Ілюстрація / REUTERS
Рада безпеки ООН розгляне шляхи врегулювання ситуації, яка склалася в результаті російської агресії на Донбасі, 29 травня.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у мікроблозі Twitter.
"29 травня матимемо чергову нагоду для обговорення в Раді безпеки ООН ситуації, що склалася внаслідок російської агресії проти України, та шляхи її врегулювання. Дякую нашим польським друзям, які нині головують у Раді, за включення цього питання до програми роботи Ради безпеки ООН", - написав глава МЗС.
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Як повідомляв УНІАН, 1 травня Польща розпочала головування у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.
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