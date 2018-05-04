Радбез ООН розгляне шляхи врегулювання ситуації на Донбасі 29 травня

Польща, яка головує з 1 травня в Радбезі, включила до порядку денного питання ситуації в Україні.

Рада безпеки ООН розгляне шляхи врегулювання ситуації, яка склалася в результаті російської агресії на Донбасі, 29 травня.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у мікроблозі Twitter.

"29 травня матимемо чергову нагоду для обговорення в Раді безпеки ООН ситуації, що склалася внаслідок російської агресії проти України, та шляхи її врегулювання. Дякую нашим польським друзям, які нині головують у Раді, за включення цього питання до програми роботи Ради безпеки ООН", - написав глава МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 1 травня Польща розпочала головування у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.