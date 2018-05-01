Польща почала головування в Радбезі ООН

Двома основними темами головування Польщі у Радбезі будуть дотримання міжнародного права та захист цивільних осіб під час збройних конфліктів.

Польща розпочала головування у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Міністр закордонних справ Яцек Чапутович заявив, що дві основні теми головування Польщі у Радбезі - дотримання міжнародного права та захист цивільних осіб під час збройних конфліктів, повідомляє "Польське радіо".

«Це важливі питання для всього міжнародного співтовариства. Нині ми бачимо, що порушується міжнародне право, особливо принцип неагресивності чи невтручання у внутрішні справи інших країн, чи невиконання угод», – зазначив міністр.

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Він додав, що Польща матиме також можливість представити свою позицію щодо агресивних дій Росії.

Під час головування Польщі у Раді безпеки ООН обговорюватиметься питання Сирії, конфлікт на Близькому Сході, ситуація в Африці та санкції проти Північної Кореї.

Польща цього року стала непостійним членом Ради безпеки ООН.