Генерал НАТО: в адміністраціях "ЛДНР" працюють 3-5 тисяч росіян

За його словами, Росія також суттєво підтримує ці регіони обладнанням – особливо військовою технікою, важким озброєнням, боєприпасами, усіма матеріально-технічними ресурсами.

Голова Військового комітету НАТО, чеський генерал Петр Павел заявляє, що Росія, попри свої заперечення, зберігає всі "важливі позиції" в угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" на сході України.

В інтерв’ю "Радіо Свобода" він наголосив, що без значної підтримки, яку надає Росія, угруповання "ДНР" і "ЛНР" "не змогли б вижити".

"Вони (росіяни. – Ред.) зберігають всі важливі позиції у військовій структурі. Вони також зберігають важливі посади в місцевій адміністрації, і, якщо вдаватися до цифр, згідно із нашими джерелами, в цих структурах працює приблизно від 3 до 5 тисяч російських фахівців", - наголосив Павел.

За його словами, Росія також суттєво підтримує ці регіони обладнанням – особливо військовою технікою, важким озброєнням, боєприпасами, усіма матеріально-технічними ресурсами.

Читайте такожНАТО не повернеться до звичних відносин з РФ до виконання "Мінська" та повернення Криму Україні

"Отже, в принципі, ми можемо сказати, що без значної підтримки Росії ці два регіони не змогли б вижити", – додав Павел.

Голова Військового комітету НАТО також заявляє, що "твердо вірить" у мирне врегулювання збройного конфлікту на сході України.

"Чесно кажучи, хоча це, ймовірно, трохи відрізнятиметься від того, що ми чуємо на політичному рівні, я твердо вірю в мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Я вважаю, що залучення більшої кількості летальної зброї призведе до незбалансованості, у відповідь на яку й інша сторона почне доставляти більше летальної зброї", – сказав Павел.