Бойовики вимагають віддати їм 80 осіб в обмін на 15 полонених українців - Геращенко

Бойовики включають росіян в списки "ополченців", вимагають від української сторони негайного звільнення "беркутівців", терористів.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє про те, що бойовики вимагають передати їм 80 засуджених в обмін на 15 полонених українців.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook. В цілому, за словами Геращенко, засідання гуманітарної підгрупи в п'ятницю було безрезультатним.

"Як поінформували мене колеги, за підсумками, зустріч була, на жаль, безрезультатною. Ми так і не почули відповіді від представників РФ на пропозицію передати їм 23 росіян, засуджених за злочини перед українською державою, задля звільнення українців-політв‘язнів Кремля", - заявила Геращенко.

За її словами, росіяни стоять на своїй позиції «нас там нет». «Натомість представники ОРДЛО, повністю контрольовані РФ, включають цих росіян в списки «ополчєнцев», вимагають від української сторони негайного звільнення «беркутівців», терористів, росіян, вимагають передати їм більше 80 злочинців і говорять, що віддадуть нам не більш як 15 наших громадян. Це неприйнятно", - наголосила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня українська сторона висловила позицію про готовність передати РФ 23 росіян в обмін на українських бранців з російських в'язниць.

За підсумками попереднього засідання у Мінську, яке відбулося 18 квітня, прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що Росія та контрольовані нею бойовики приховують дані про десятки українців, які тривалий час утримуються в заручниках на окупованій частині Донбасу.

РФ не відповіла на ініціативу України щодо обміну 23 росіян на українських бранців з російських в'язниць.