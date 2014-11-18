У Міноборони взяли на роботу волонтерів

Про це повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко у своєму Facebook.

"Перші 9 волонтерів починають офіційно працювати в Міноборони. Нарешті авгієві конюшні корупційного речового забезпечення солдатів будуть розгрібати", - написав він.

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"Також волонтери змінюватимуть медичну доктрину армії", - додав Цеголко.

Раніше в Україні створили громадську організацію "Асоціація народних волонтерів України". Туди увійшли зареєстровані волонтерські організації, які регулярно надають допомогу військовим і цивільним особам у зоні АТО, а також ветеранам АТО і їх сім'ям.