У Міноборони взяли на роботу волонтерів
14:30, 18 листопада 2014Політика
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Перші дев'ять волонтерів займатимуться речовим забезпеченням солдатів і міняти медичну доктрину армії.
Волонтери змінюватимуть медичну доктрину армії / mil.gov.ua
Про це повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко у своєму Facebook.
"Перші 9 волонтерів починають офіційно працювати в Міноборони. Нарешті авгієві конюшні корупційного речового забезпечення солдатів будуть розгрібати", - написав він.
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"Також волонтери змінюватимуть медичну доктрину армії", - додав Цеголко.
Раніше в Україні створили громадську організацію "Асоціація народних волонтерів України". Туди увійшли зареєстровані волонтерські організації, які регулярно надають допомогу військовим і цивільним особам у зоні АТО, а також ветеранам АТО і їх сім'ям.
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