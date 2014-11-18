Заходи до річниці Майдану та роковин Голодомору СБУ охоронятиме разом із Самообороною

Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко, відповідаючи на запитання про попередження можливих провокацій у ці дні у Києві.

"Цього року ми вперше будемо забезпечувати громадський порядок 21 та 22 листопада разом з майданівцями", - цитує Наливайченка "Українська Правда".

"Більше не буде такого, як за часів Януковича – палиці та спецобладнання проти громадян. Буде навпаки – громадяни, люди, які були на Майдані, будуть забезпечувати порядок, а ми будемо допомагати їм у цьому", - додав глава СБУ.

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Як відомо, народне віче пройде в Києві з нагоди річниці початку подій на Майдані Незалежності 21 листопада.