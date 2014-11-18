Заходи до річниці Майдану та роковин Голодомору СБУ охоронятиме разом із Самообороною
14:56, 18 листопада 2014Політика
0 0
СБУ забезпечуватиме порядок під час відзначення річниці Майдану та вшанування роковин Голодомору разом з Самообороною.
Самооборона працюватиме разом з СБУ / УНІАН
Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко, відповідаючи на запитання про попередження можливих провокацій у ці дні у Києві.
"Цього року ми вперше будемо забезпечувати громадський порядок 21 та 22 листопада разом з майданівцями", - цитує Наливайченка "Українська Правда".
"Більше не буде такого, як за часів Януковича – палиці та спецобладнання проти громадян. Буде навпаки – громадяни, люди, які були на Майдані, будуть забезпечувати порядок, а ми будемо допомагати їм у цьому", - додав глава СБУ.
Читайте такожВ СБУ почали призначати активістів Майдану на керівні посади
Як відомо, народне віче пройде в Києві з нагоди річниці початку подій на Майдані Незалежності 21 листопада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter