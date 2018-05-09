ЄСПЛ передав справи України проти Росії Великій палаті суду
17:32, 09 травня 2018Політика
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Справи стосуються порушень прав людини в окупованому Криму та на сході України.
Ілюстрація REUTERS
Палата Європейського суду з прав людини вирішила передати чотири справи України проти Росії Великій палаті суду.
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Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті ЄСПЛ.
"Палата Європейського суду з прав людини, що розглядає чотири міждержавні заяви, подані Україною проти Росії, вирішила відмовитися від юрисдикції над ними на користь Великої палати" - сказано у повідомленні.
Передані справи стосуються порушень прав людини в окупованому Криму та на сході України.
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