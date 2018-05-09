ЄСПЛ передав справи України проти Росії Великій палаті суду

17:32, 09 травня 2018
Політика
579 0
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожУкраїна готує шостий позов до ЄСПЛ проти Росії

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті ЄСПЛ.

"Палата Європейського суду з прав людини, що розглядає чотири міждержавні заяви, подані Україною проти Росії, вирішила відмовитися від юрисдикції над ними на користь Великої палати" - сказано у повідомленні.

Передані справи стосуються порушень прав людини в окупованому Криму та на сході України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Україна#ЄСПЛ#окупація Криму