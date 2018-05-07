"Ганебне рішення": МЗС України відреагувало на засудження в Криму активіста Мовенка

22:27, 07 травня 2018
Суспільство
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МЗС України / REUTERS

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконним та політично вмотивованим рішенням т.зв. "суду" російської окупаційної адміністрації м.Севастополя у справі громадянина України Ігора Мовенка.

Про це йдеться у переданому коментарі МЗС.

"Ганебне рішення т.зв. "суду" від 4 травня у вигляді двох років колонії загального режиму за коментарі у соціальних мережах, які російські окупанти кваліфікували як "екстремізм", свідчать про подальше посилення репресій та залякувань на тимчасово окупованому Кримському півострові", - сказано у коменатрі.

МЗС вимагає від держави-агресора й окупанта припинити порушення прав людини та основних свобод і негайно звільнити Мовенка та інших незаконно утримуваних громадян України.

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МЗС вкотре наголошує, що Росія має припинити незаконну окупацію АР Крим та м. Севастополь та у повному обсязі виконати резолюції Генеральної асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 р., "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 р. і 19 грудня 2017 р., а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"Критична ситуація з правами людини на тимчасово окупованому Кримському півострові свідчить про необхідність посилення міжнародного політико-дипломатичного та економічного тиску на Москву з метою припинення репресій та утисків на тимчасово окупованій територій, а також відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - підкреслили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, підконтрольний Кремлю так званий "Гагарінський районний суд Севастополя" засудив Мовенка до двох років ув’язнення в колонії загального режиму. Активіста визнано винним у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності, вчинених з використанням мережі "Інтернет".

У жовтні 2017 року правозахисники повідомляли, що кримінальну справу стосовно Мовенка порушили за коментар щодо окупації Криму в соціальній мережі "ВКонтакте". Правозахисники зазначали, що справу проти Мовенка відкрили після того, як він намагався домогтися розслідування нападу на нього колишнього співробітника МВС України "Беркут".

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Теги: #Крим#МЗС України