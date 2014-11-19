Президент сьогодні зустрінеться з активістами Майдану

Про це на сторінці в соцмережі написав депутат Київради Ігор Луценко.

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"Тільки що, без шести хвилин дев'ять, подзвонили з адміністрації президента і запросили на зустріч Порошенка з активістами Майдану - на годину дня", - повідомив Ігор Луценко, зазначивши при цьому, що він відмовився від зустрічі в зв'язку з іншими планами.