Президент сьогодні зустрінеться з активістами Майдану
10:08, 19 листопада 2014Політика
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Президент Петро Порошенко сьогодні в 13.00 проведе зустріч з активістами Майдану.
REUTERS
Про це на сторінці в соцмережі написав депутат Київради Ігор Луценко.
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"Тільки що, без шести хвилин дев'ять, подзвонили з адміністрації президента і запросили на зустріч Порошенка з активістами Майдану - на годину дня", - повідомив Ігор Луценко, зазначивши при цьому, що він відмовився від зустрічі в зв'язку з іншими планами.
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