Порошенко розповів, що Меркель і Макрон будуть вмовляти Путіна повернутися до зустрічей "Нормандської четвірки"

Лідери України, ФРН та Франції обговорили порядок денний майбутньої зустрічі «нормандської четвірки», яка може відбутися в Парижі.

Президент України Петро Порошенко заявив про узгодження та координацію кроків з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном щодо проведення зустрічі в «нормандському форматі» найближчим часом, найімовірніше - в Парижі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив журналістам за результатами тристоронніх переговорів з Меркель і Макроном у німецькому Аахені.

«Ми знаємо, що 18 та 23 (травня) відбудуться зустрічі з Путіним в Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, і ми чітко узгодили і скоординували ті кроки, той порядок денний, який ми маємо зробити для того, щоб найближчим часом провести засідання «норманського формату», - заявив Порошенко.

За його словами, майбутня зустріч, найімовірніше, може відбутися в Парижі.

«Ми чекаємо, щоб якісно підготувати порядок денний для того, щоб забезпечити активні переговори в зазначеному форматі», - додав президент.