Україна наразі не має перспективи членства в ЄС - посол

Посол відзначив, що наразі увага зосереджується на виконанні Угоди про асоціацію, і зокрема в контексті політичної асоціації і економічної інтеграції.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що Україна наразі не має перспективи членства в Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав на засіданні круглого столу "Європейський вибір України після Революції Гідності: можливості та проблеми".

Посол зазначив, що Туреччина має перспективу членства в ЄС, а Україна ні.

"Туреччина з країнами Балкан є однією з країн, яка веде переговори, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Вони мають чітку перспективу членства в ЄС. У випадку України - сьогодні немає перспективи членства в ЄС", - заявив посол.

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"Мета, головна ціль нашої угоди про асоціацію полягає у тому, щоб сприяти політичній асоціації і економічній інтеграції, але не має перспетиви членства в ЄС", - сказав Мінгареллі.

"Це є великим розчаруванням для наших українських партнерів, тому що вони хотіли би мати перспективу членства в ЄС, але наразі через низку причин, ЄС не мав змоги запропонувати цю перспективу членства", - наголосив він.

При цьому, він не уточнив про які саме причини йде мова.

Раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що в альянсі є велика група країн, які очікують на дії з боку України, які дозволять їй претендувати на членство в НАТО.