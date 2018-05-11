Україна наразі не має перспективи членства в ЄС - посол

14:27, 11 травня 2018
Політика
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Туреччина має перспективу членства в ЄС, а Україна ні / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав на засіданні круглого столу "Європейський вибір України після Революції Гідності: можливості та проблеми".

Посол зазначив, що Туреччина має перспективу членства в ЄС, а Україна ні.

"Туреччина з країнами Балкан є однією з країн, яка веде переговори, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Вони мають чітку перспективу членства в ЄС. У випадку України - сьогодні немає перспективи членства в ЄС", - заявив посол.

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"Мета, головна ціль нашої угоди про асоціацію полягає у тому, щоб сприяти політичній асоціації і економічній інтеграції, але не має перспетиви членства в ЄС", - сказав Мінгареллі.

"Це є великим розчаруванням для наших українських партнерів, тому що вони хотіли би мати перспективу членства в ЄС, але наразі через низку причин, ЄС не мав змоги запропонувати цю перспективу членства", - наголосив він.

При цьому, він не уточнив про які саме причини йде мова.

Раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що в альянсі є велика група країн, які очікують на дії з боку України, які дозволять їй претендувати на членство в НАТО.

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Теги: #Україна#Євросоюз#членство в ЄС