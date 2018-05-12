"Продовжують гинути люди" - Меркель висловила глибоку стурбованість ситуацією на Донбасі

Канцлер Німеччини на церемонії вручення їй премії "Лампада світу святого Франциска" наголосила, що порушення режиму припинення вогню відбуваються на Донбасі щоночі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила глибоку стурбованість ситуацією на сході України, заявивши, що в зоні конфлікту на Донбасі не дотримується перемир'я і продовжують гинути люди.

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Про це вона заявила в італійському місті Ассізі на церемонії вручення премії "Лампада світу святого Франциска" за її зусилля з досягнення миру між різними народами, повідомляє радіо Свобода.

Меркель наголосила, що порушення режиму припинення вогню відбуваються щоночі.

За словами канцлера, в рамках так званого "Нормандського формату" Німеччина намагається домогтися виконання Мінських угод про врегулювання в Україні, але поки що це не вдається.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили телефоном створення миротворчої місії на Донбасі.

10 травня в німецькому Аахені відбулися переговори президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Порошенка, Меркель і Макрон підтримують розробку «дорожньої карти» виконання Мінських угод, яка буде включати залучення миротворчої місії ООН для забезпечення безпекового компонента угод.