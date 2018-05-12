"Продовжують гинути люди" - Меркель висловила глибоку стурбованість ситуацією на Донбасі
Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила глибоку стурбованість ситуацією на сході України, заявивши, що в зоні конфлікту на Донбасі не дотримується перемир'я і продовжують гинути люди.
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Про це вона заявила в італійському місті Ассізі на церемонії вручення премії "Лампада світу святого Франциска" за її зусилля з досягнення миру між різними народами, повідомляє радіо Свобода.
Меркель наголосила, що порушення режиму припинення вогню відбуваються щоночі.
За словами канцлера, в рамках так званого "Нормандського формату" Німеччина намагається домогтися виконання Мінських угод про врегулювання в Україні, але поки що це не вдається.
Як повідомляв УНІАН, 11 травня Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили телефоном створення миротворчої місії на Донбасі.
10 травня в німецькому Аахені відбулися переговори президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Порошенка, Меркель і Макрон підтримують розробку «дорожньої карти» виконання Мінських угод, яка буде включати залучення миротворчої місії ООН для забезпечення безпекового компонента угод.