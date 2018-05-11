У Європі не зовсім розуміють, що транзит газу через Україну стримує Путіна від вторгнення – МЗС

В МЗС вважають, що канцлер ФРН Ангела Меркель знає про вигоди, які отримає Німеччина після будівництва газопроводу "Північний потік-2".

У Європі не зовсім розуміють, що збереження транзиту газу через українську газотранспортну систему стримує президента Російської Федерації Володимира Путіна від подальшого вторгнення в Україну.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі "5-го каналу".

Вона заявила, що збереження маршруту транспортування газу через українську територію до Європи в першу чергу стосується безпеки України.

Читайте такожСпікери парламентів п’яти країн Європи підписали лист про небезпеку "Північного потоку - 2"

"Бо дійсно, для нас існування цього маршруту постачання газу в Європу є певним чинником гарантування невторгнення Путіна повністю у військовому режимі на територію України, і це те, що дуже слабо розуміють європейці. Принаймні, вони хочуть вдавати, що вони це не дуже розуміють. Водночас, існування альтернативних маршрутів, знімає цей запобіжник, і що буде - ніхто не знає", - сказала Зеркаль.

Крім того, вона зазначила, що після створення в Німеччині нової парламентської коаліції, можна говорити про те, що позиція канцлера Ангели Меркель "не така категорична" щодо "Північного потоку-2".

"Вона розуміє, що її партнери по коаліції дуже в цьому зацікавлені. Вона розуміє всі привабливі сторони існування цього "Північного потоку", а тоді фактично весь великий хаб, тобто ринок газу - буде в Німеччині", - стверджує дипломат.

За словами Зеркаль, у Німеччині вважають, що завдяки "Північному потоку-2" у їхній країні буде створено великий хаб або єдиний ринок для постачання газу решті європейських країн.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має розпочатися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Читайте такожГолова "Нафтогазу" назвав "Північний потік-2" троянським конем для ЄС

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу.

3 травня у місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газопроводу "Північний потік-2". На ділянці площею у 6 гектарів облаштовують фундамент для газоприймальної станції та службових будівель. 15 травня заплановано розпочати екскаваторні роботи у Грайфсвальдській затоці.

10 квітня Меркель заявила, що реалізація проекту «Північний потік-2» не повинна позбавити Україну статусу транзитера російського газу до Європи. За словами канцлера, будівництво «Північного потоку-2» неможливе без аналізу того, які наслідки може мати цей проект для транзиту газу через Україну. Меркель наголосила, що необхідно враховувати застереження України і знайти компромісне рішення.