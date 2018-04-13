Порошенко: Понад 40 країн готові взяти участь в миротворчій місії ООН на Донбасі

Президент України зазначає, що миротворча місія ООН на Донбасі може коштувати декілька мільярдів доларів/

Президент України Петро Порошенко заявив, що вже понад 40 країн готові взяти участь в миротворчій місії ООН на Донбасі.

Про це Порошенко повідомив в ефірі українських телеканалів.

«Півтора-два роки тому всі слухати не хотіли про миротворців. По-перше – вони казали, що це дуже дорого, це декілька мільярдів доларів, по-друге – ніхто не поїде в Україну для того, щоб допомогти Україні встановити мир, як ключовий елемент Мінських домовленостей і повернути захоплені росіянами землі під український суверенітет», - зазначив він.

При цьому, за словами президента України, на сьогоднішній день понад 40 країн погодилися взяти участь у складі миротворчої операції.

«Починаючи від Канади, країн «Великої сімки» і завершуючи країнами ЄС, які не є членами НАТО – Австрія, Швеція, Фінляндія та багато інших», - розповів Порошенко.

«На сьогоднішній день створюється атмосфера, що миротворці потрібні, без миротворців не можна і ти не можеш шановний або нешановний пан Путін, а чого ж ти проти. Значить це на тобі лежить відповідальність щодо щоденного поранення і вбивств українських військових і цивільних і на тобі особисто лежить відповідальність щодо розгортання війни і агресії проти нашої держави», - заявив президент.

Порошенко підкреслив, що мандат миротворців має охоплювати всю території окупованого Донбасу.

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«Миротворці – вони ж не «кисейные барышни», коли вони пропонували застосувати миротворців як ескорт для спостерігачів ОБСЄ», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня міністр оборони України генерал армії Степан Полторак заявив, що конфігурація миротворчих сил ООН, розміщення яких на усій території Донбасу українська влада хоче здійснити за допомогою міжнародної спільноти, не визначена в жодному з її компонентів.

9 квітня відбулась телефонна розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна і Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель. Прес-служба російського президента за підсумками переговорів заявила, що лідери двох держав обговорили можливе впровадження місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

Остаточне рішення про розгортання миротворчої місії має прийняти Рада безпеки ООН.

Раніше про готовність направити своїх миротворців на Донбас заявили Фінляндія, Швеція, Португалія, Білорусь. Проте в МЗС України виступили проти участі Білорусі як країни-члена ОДКБ в разі, якщо в цій місії не буде країн-членів НАТО.

Сполучені Штати Америки у пропозиціях щодо миротворчої місії ООН на Донбасі наполягають на відсутності у її складі росіян і доступі миротворців до українсько-російського кордону.