Брок: Успішна Україна - це кінець системи Путіна

Про це голова комітету Європарламенту Ельмар Брок розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Успішна Україна як демократична держава, яка створить добробут і економічну стабільність для своїх громадян, для Росії немислима. Вона може підірвати авторитет системи Путіна. Тому для Росії є всі підстави поводити себе так, як вона себе поводить", - зазначив він.

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"ЄС та НАТО казали, що проти України вони не допустять жодних воєн. А для цього є санкції. Їх застосували, а економічні санкції діють не одразу, а у довготерміновій перспективі. На це потрібен час, принаймні, у більшості випадків. Певна річ, якщо одні готові вдатися до насильства, а інші ні, то тоді мирний процес стає способом порозумітися. З цим теж треба рахуватися.", - наголосив Брок.