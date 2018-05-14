Порошенко виступив з ініціативою щодо шефства країн ЄС над містами Донбасу
Президент України Петро Порошенко запропонував ініціативу щодо шефства країн Європейського Союзу над окремими містами Донбасу.
Про це йшлося під час його зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгієм Церетелі, повідомили у прес-службі глави держави.
Порошенко подякував Церетелі за підтримку Асамблеєю України у боротьбі з російською агресією шляхом ухвалення важливих резолюцій. «Голос Парламентської асамблеї ОБСЄ є дуже важливим у наших спільних зусиллях зупинити агресора», - наголосив президент України.
Також співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідні першочергові кроки з метою досягнення прогресу у мирному врегулюванні, зокрема ініціативу з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Під час зустрічі наголошено на необхідності продовження санкцій проти РФ до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
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Глава держави також закликав ПА ОБСЄ продовжувати зусилля задля звільнення з російських тюрем українських політв’язнів, а також українських заручників.
Як зазначили у прес-службі, окремо наголошено на важливій ролі ПА ОБСЄ у контексті вшанування 85-х роковин Голодомору, зокрема визнання національними парламентами Голодомору геноцидом українського народу.
«Були обговорені шляхи допомоги внутрішньо переміщеним особам та відродження українського Донбасу. У цьому зв’язку глава держави запропонував ініціативу, щоб кожна країна ЄС підготувала цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу, сприяючи їхньому відродженню та відновленню інфраструктури», - йдеться у повідомленні.
У свою чергу Церетелі поділився враженнями від відвідання Донбасу та подякував українській делегації у ПА ОБСЄ.