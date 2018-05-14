Порошенко виступив з ініціативою щодо шефства країн ЄС над містами Донбасу

Президент пропонує, щоб кожна країна ЄС підготувала цільову програму шефства.

Президент України Петро Порошенко запропонував ініціативу щодо шефства країн Європейського Союзу над окремими містами Донбасу.

Про це йшлося під час його зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгієм Церетелі, повідомили у прес-службі глави держави.

Порошенко подякував Церетелі за підтримку Асамблеєю України у боротьбі з російською агресією шляхом ухвалення важливих резолюцій. «Голос Парламентської асамблеї ОБСЄ є дуже важливим у наших спільних зусиллях зупинити агресора», - наголосив президент України.

Також співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідні першочергові кроки з метою досягнення прогресу у мирному врегулюванні, зокрема ініціативу з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Під час зустрічі наголошено на необхідності продовження санкцій проти РФ до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

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Глава держави також закликав ПА ОБСЄ продовжувати зусилля задля звільнення з російських тюрем українських політв’язнів, а також українських заручників.

Як зазначили у прес-службі, окремо наголошено на важливій ролі ПА ОБСЄ у контексті вшанування 85-х роковин Голодомору, зокрема визнання національними парламентами Голодомору геноцидом українського народу.

«Були обговорені шляхи допомоги внутрішньо переміщеним особам та відродження українського Донбасу. У цьому зв’язку глава держави запропонував ініціативу, щоб кожна країна ЄС підготувала цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу, сприяючи їхньому відродженню та відновленню інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу Церетелі поділився враженнями від відвідання Донбасу та подякував українській делегації у ПА ОБСЄ.