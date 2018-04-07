Волкер вимагає від Росії і бойовиків припинити залякувати спостерігачів ОБСЄ

17:49, 07 квітня 2018
Політика
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УНІАН

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Про це він написав у своєму "Твіттері". "Росія і підтримувані нею бойовики на сході України повинні припинити погрожувати чи залякувати СММ ОБСЄ і почати виконувати Мінські домовленості, під якими вони підписалися" - написав Волкер.

Таким чином Волкер відреагував на інцидент, який стався 5 квітня біля окупованого населеного пункту Кременець неподалік Донецька, коли бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ запускати безпілотник і погрожували їм зброєю.

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Теги: #бойовики#ОБСЄ#Курт Волкер