Волкер вимагає від Росії і бойовиків припинити залякувати спостерігачів ОБСЄ

Таким чином Волкер відреагував на інцидент, який стався 5 квітня біля окупованого населеного пункту Кременець неподалік Донецька.

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер вимагає від Росії і підтримуваних нею бойовиків припинити залякування і погрози спостерігачам ОБСЄ.

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Про це він написав у своєму "Твіттері". "Росія і підтримувані нею бойовики на сході України повинні припинити погрожувати чи залякувати СММ ОБСЄ і почати виконувати Мінські домовленості, під якими вони підписалися" - написав Волкер.

Таким чином Волкер відреагував на інцидент, який стався 5 квітня біля окупованого населеного пункту Кременець неподалік Донецька, коли бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ запускати безпілотник і погрожували їм зброєю.