Завтра Порошенко і Байден виголосять заяви для ЗМІ

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, акредитовані представники ЗМІ запрошуються на 13.30. Вхід - з боку вул. Лютеранської.

Акредитація представників ЗМІ проводиться сьогодні до 18.00 за телефонами (044) 255-65-51 та 255-68-67.

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