Завтра Порошенко і Байден виголосять заяви для ЗМІ
15:14, 20 листопада 2014Політика
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Завтра о 14.30-14.50 президент України Петро Порошенко і віце-президент США Джозеф Байден виголосять заяви для представників українських, американських та іноземних засобів масової інформації (хол перед Залом державних заходів, 2-й поверх, Адміністрація президента України).
Президент України і віце-президент США виголосять заяви для ЗМІ / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, акредитовані представники ЗМІ запрошуються на 13.30. Вхід - з боку вул. Лютеранської.
Акредитація представників ЗМІ проводиться сьогодні до 18.00 за телефонами (044) 255-65-51 та 255-68-67.
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