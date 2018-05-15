Окупанти планують відкрити Кримський міст для вантажівок 1 жовтня

Для вантажівок, як і для легкових машин, проїзд по переправі буде безкоштовним.

Відкриття руху Кримським мостом для вантажівок заплановано на 1 жовтня, заявив очільник "Росавтодору" Роман Старовойт.

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«Ми плануємо відкрити рух вантажівок восени цього року, на сьогоднішній день планується така дата», - сказав він, передають російські ЗМІ. Старовойт зазначив, що для вантажівок, як і для легкових машин, проїзд по переправі буде безкоштовним.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст. Він проїхав за кермом КамАЗа на чолі колони з трьох десятків вантажівок, які перевірили міст на міцність. Рух легкових автомобілів по переправі запуститься завтра.