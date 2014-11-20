Бойовики залишили село Жовтневе поблизу Маріуполя - очевидці

Сьогодні вранці в районі села Жовтневе під Маріуполем було помічене відведення техніки і живої сили противника.

Про це 0629 повідомили місцеві жителі.

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За їх словами, колона техніки та військових рухалася в бік Новоазовського району.

Село Жовтневе з вересня місяця було під контролем самопроголошеної "ДНР".

Періодично цей населений пункт піддавався обстрілу, в результаті чого було зруйновано кілька житлових будинків.