Бойовики залишили село Жовтневе поблизу Маріуполя - очевидці
16:01, 20 листопада 2014Політика
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В районі села Жовтневе було помічене відведення техніки і живої сили бойовиків.
Техніку відводили вбік Новоазовська / zugunder.com
Сьогодні вранці в районі села Жовтневе під Маріуполем було помічене відведення техніки і живої сили противника.
Про це 0629 повідомили місцеві жителі.
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За їх словами, колона техніки та військових рухалася в бік Новоазовського району.
Село Жовтневе з вересня місяця було під контролем самопроголошеної "ДНР".
Періодично цей населений пункт піддавався обстрілу, в результаті чого було зруйновано кілька житлових будинків.
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