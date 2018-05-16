Дружина керівника РІА "Новости Украина" заявила про проблеми зі здоров'ям Вишинського

За словами його дружини, він не може обходитися без медикаментів через "серйозні проблеми".

Дружина головного редактора агентства "РИА Новости Украины" Кирила Вишинського заявила, що її чоловік не може обходитися без медикаментів.

За її словами, у Вишинського є серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє ТСН з посиланням на прокремлівський "Первый канал".

"Я не знаю абсолютно нічого. Більш того, мене дуже хвилює той момент, що у мого чоловіка є деякі проблеми зі здоров'ям. Це досить серйозні проблеми. Людина не може обходитися без медикаментів", - сказала Ірина Вишинська.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці почали етапування керівника порталу РІА "Новости Украина" Кирила Вишинського із Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу.

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15 травня СБУ заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА «Новости Украина» в Києві. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії. Затриманий директор РІА «Новости Украина» Вишинський. Встановлено, що ця медіаструктура використовувалася Росією у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживатиме «заходів взаємності» у відповідь на дії СБУ проти РІА «Новости Украина».