Парубій передав у комітет ВР подання про скасування депутатської недоторканності Дунаєва

Він зазначив, що передав подання як тільки воно надійшло до парламенту.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій передав до профільного комітету подання про скасування депутатської недоторканності народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва.

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Про це він сказав в коментарі агентству УНІАН.

«Як тільки надійшло подання до ВРУ, то я його розписав на профільний комітет (Комітет ВРУ з питань регламенту та організації роботи ВРУ - УНІАН)», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав і направив голові ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Опоблоку» Дунаєва.

За даними ГПУ, Дунаєв, будучи народним депутатом, «подавав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави».

Прокуратура вбачає в діях народного депутата підстави для повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у цій справі здійснює Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.