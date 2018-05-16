Порошенка, Луценка і дипломатів з ЄС та США закликали втрутитись у ситуацію навколо селища Коцюбинське

На думку в. о. голови та секретаря Коцюбинської селищної ради, «група політико-економічних рейдерів поставила собі за мету ліквідувати Коцюбинське як окрему адміністративну одиницю».

Виконувач обов’язків голови та секретаря Коцюбинської селищної ради Микола Єременко та громадський активіст Євген Мельничук закликали президента України, генерального прокурора, міністра юстиції, посольство США та представництво ЄС в Україні втрутитись у ситуацію із селищем Коцюбинське і забезпечити незалежність діяльності органів місцевого самоврядування.

З відповідною заявою вони виступили на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Зокрема, громадський активіст Євген Мельничук заявив, що зараз відбувається «рейдерське захоплення» селища Коцюбинське, і група аферистів залучила до цього адмінресурс та «перевертнів у погонах», і лише депутати Коцюбинської селищної ради як представники органу місцевого самоврядування протистоять цьому «рейдерському захопленню».

На думку виконувача обов’язків голови та секретаря Коцюбинської селищної ради Миколи Єременка, «група політико-економічних рейдерів поставила собі за мету ліквідувати Коцюбинське як окрему адміністративну одиницю. Раніше рейдерством займались щодо крупних підприємств – їх штучно доводили до банкрутства, але зараз, вочевидь, масштаби рейдерства в Україні стали значно ширшими».

«Зараз поставлено за мету знищення Коцюбинського як окремого суб’єкта самоврядування у Київській області», - переконаний Єременко.

«На північ від селища забудовники запланували збудувати новий мікрорайон за рахунок лісу… Для того, щоб задарма під’єднати новий житловий масив до комунікацій селища Коцюбинське (каналізаційний колектор, водогін, газогін, електромережі), було вирішено ліквідувати Коцюбинське шляхом доведення до банкрутства та подальшого приєднання до Києва», - додав він і зауважив, що «головними виконавцями рейдерського плану стали колишній селищний голова Ольга Матюшина та піар-технолог Ірина Федорів».

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За словами Єременка, внаслідок їхньої діяльності в Коцюбинському було штучно створено адміністративну кризу: «заблоковано роботу селищної ради, виконкому та секретаря, здійснено розкрадання бюджету під час низки фіктивних ремонтів муніципальної інфраструктури, зірвано ухвалення бюджету 2018 року (він був ухвалений лише у березні 2018 року), зірвано законне входження селища в опалювальний сезон 2017-2018 років - мав місце самовільний відбір газу на 18 млн гривень, борги ЖЕКу зросли на 16 млн гривень внаслідок численних розтрат та безгосподарності численних начальників підприємства».

Виконувач обов’язків Коцюбинської селищної ради підкреслив, що «завершальним етапом усіх перелічених деструктивних дій стали фіктивні громадські слухання, які буцімто схвалили приєднання Коцюбинського до Києва».

Єременко зазначив, що депутати побачили єдиний вихід – звільнити Матюшину. Відповідно до законодавства та у прозорий спосіб вони реалізували своє законне право - висловити вотум недовіри Коцюбинському селищному голові. «Втім політичні рейдери, користуючись своїми численними зв’язками, вирішили будь-що зберегти на посаді основного виконавця їх злочинного плану – Ольгу Матюшину», - додав він.

У свою чергу Мельничук зауважив, що «апофеозом свавілля у виконанні політичних аферистів стало залучення «перевертнів у погонах» у Державній фіскальній службі та обласній прокуратурі до кримінального переслідування секретаря Коцюбинської селищної ради Миколи Єременка, щодо якого було відкрито кримінальне провадження. 14 травня йому була вручена підозра у скоєнні злочину, додав Мельничук. «Підозра була вручена за надуманими підставами, тільки для того, щоб продовжити «банкрутство» селища Коцюбинського, яке потрібне забудовникам, які сьогодні забудовують ліс поблизу Коцюбинського», - наголосив він.

Адвокат Олексій Святогор зазначив, що секретарю Коцюбинської селищної ради Єременку інкримінують підробку рішення Коцюбинської селищної ради, що було проголосоване 16 депутатами на позачерговій сесії за дострокове припинення повноважень голови селищної ради Матюшиної та про обрання секретаря Єременка головою селищної ради.

«Ми звертаємося до президента України, міністра юстиції, генерального прокурора, а також посольства США, представництва ЄС в Україні із проханням втрутитись у ситуацію, зберегти право України та українських територіальних громад на місцеве самоврядування, а також припинити політичні репресії», - заявив Єременко.

Як повідомляв УНІАН, голову Коцюбинської селищної ради Ольгу Матюшину відсторонили від посади після громадських слухань про приєднання селища до Києва.