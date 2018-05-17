Коломойський потролив Порошенка, сфотографувавшись із книгою "Петро П'ятий"

Знімок Коломойського зі скандальною книгою опублікував її автор - депутат-утікач Онищенко.

Нардеп Олександр Онищенко, який утік із України, опублікував фото мільярдера Ігоря Коломойського, який тримає в руках книгу "Петро П'ятий. Правдива історія про українського диктатора". "По-перше це красиво!", - підписав фото Онищенко.

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У книзі Онищенко з власного досвіду розповів про корупцію в оточенні українського президента Петра Порошенка. Видання продається через інтернет.

16 травня Коломойський в Женеві дав інтерв'ю Deutsche Welle. Він розповів, що не збирається брати участь у президентських виборах і не є опозицією, але для Порошенка він - опонент. "Світоглядний опонент", - заявив Коломойський.

Онищенко є фігурантом справи про організоване злочинне угруповання, що завдало державі шкоду більш ніж на 3 мільярди гривень. Верховна Рада позбавила його недоторканності, а також проголосувала за затримання і арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік із України.