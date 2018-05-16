Ми ніде не змагаємося з Порошенком, але я йому опонент - Коломойський

"Я не займаюся активною політичною діяльністю. Зокрема, може, через те, що не маю сьогодні можливості", - наголосив Коломойський.

Колишній голова Дніпропетровської ОДА, підприємець Ігор Коломойський розповів про стосунки з президентом України Петром Порошенком.

Про це він розповів в інтерв'ю DW. "Порошенко не може бути моїм опонентом, тому що ми з ним ніде не змагаємося у жодній відкритій політичній боротьбі. Я не беру участь у президентських перегонах і не збираюся брати участь. Ось. Я не є офіційно жодною опозицією, хоча очолюю контрольно-ревізійний комітет партії "Українське об'єднання патріотів". Але, тим не менше, я не займаюся активною політичною діяльністю. Зокрема, може, через те, що не маю сьогодні можливості. Але для Порошенка я - опонент. Опонент світоглядний", - заявив Коломойський.

На його думку, це полягає у різному ставленні до життя.

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"До демократії, до свободи слова, до подій в Україні, до ставлення до того, яким повинен бути президент. І які у нього повинні бути відносини з власним народом, зі своєю країною. Ось у цьому ми з ним повністю відрізняємося. Тому ... у мене щодо нього дуже велике розчарування. Тому я є його опонентом. Але, знову ж таки, це наше внутрішнє питання і наше з ним протистояння. Воно зовсім не вимагає, щоб мені хтось допомагав ззовні. І, скажімо так, це - внутрішня справа України. Наше з ним опонентство", - додав Коломойський.

Також повідомлялося, що Коломойський заявив про бажання президента України Петра Порошенка контролювати всі телеканали в країні.