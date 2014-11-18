У Порошенка кажуть, що звернення Верховного суду КСУ не становить небезпеки для закону про люстрацію

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив кандидат у народні депутати України від "Блоку Петра Порошенко" Ростислав Павленко.

"Зрештою, судді можуть звернутися і запитати про думку КСУ. У цій процедурі не передбачено скасування норм закону, більше того, сама ця процедура триватиме щонайменше кілька місяців. Тому я б не говорив, що сам факт означає якусь небезпеку для цього закону", - сказав він.

За словами Павленка, коригувати норми закону можна буде в тому випадку, якщо практика його виконання покаже якісь неузгодженості.

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"Зараз можна, звичайно, чіплятися до якихось ком, але закон є закон, він має виконуватися, а якщо практика виконання покаже якісь неузгодженості, то можемо тоді говорити про якісь корекції. Але станом на зараз закон діє і він виконується", - переконаний кандидат в нардепи.

"Скоріше за все, закон буде діяти. Загроз для нього безпосередніх немає, і ті, хто повинні пройти через люстрацію, повинні її пройти", - резюмував він.