Опубліковані результати нового соцдослідження електоральних настроїв українців

В травні 2018 року загальні тенденції в цілому не змінилися, як і раніше в парламент (якщо брати за основу 5-відсотковий бар'єр) пройшли б 7 партій.

Згідно з новим соціологічним дослідженням, проведеним Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою «Соціопрогноз» київського прес-клубу, на найближчих виборах у Верховну Раду українці віддадуть перевагу «Батьківщині», БПП і «За життя».

Відповідні дані були оприлюднені на прес-конференції в «Укрінформі».

Так, якби вибори до парламенту проходили на наступному тижні, більшість виборців віддали б свої голоси за Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (16,2% респондентів). На другому місці опинилася б партія «БПП «Солідарність» (9,7%). На третьому місці – партія «За життя» (8,3%). Четверте місце займає партія «Громадянська позиція» (8,1%). П'яте місце розділили б Радикальна партія Олега Ляшка та «Опозиційний блок» з 7,7% голосів.

Що стосується президентських виборів, якби вони відбулися на наступному тижні, голоси українців розподілилися таким чином: на першому місці-Юлія Тимошенко (16,3%), на другому – Петро Порошенко (9,9%), третє місце поділили б Анатолій Гриценко і Вадим Рабінович (8,1%). Четверте місце зайняв би Олег Ляшко (7,2%), з невеликим відривом на п'ятому місці опинився Юрій Бойко (7,1%). Далі йдуть Андрій Садовий (5,3%), Олег Тягнибок (2,4%) і Віталій Кличко (1,2%). При цьому 12% віддали б свій голос за «політика», а 21,7% вагалися з відповіддю або відмовилися відповідати.

Таким чином, в травні 2018 року загальні тенденції в цілому не змінилися, як і раніше в парламент (якщо брати за основу 5-відсотковий бар'єр) пройшли б 7 партій — «Батьківщина», БПП «Солідарність», партія Вадима Рабиновича «За життя», «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, Радикальна партія Олега Ляшка, «Опозиційний блок» та Об'єднання «Самопоміч», а перша п'ятірка кандидатів у Президенти України теж залишилася без особливих змін — Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Рабинович, Ляшко.

Коментуючи дані нового дослідження, директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий також зазначив, що серед партій коаліції «на плаву» залишається тільки партія БПП, при цьому партії Вадима Рабіновича та Анатолія Гриценка мають великий потенціал щодо нарощування електорату.

«У двійці лідерів електоральних симпатій стабільно тримаються партія Юлії Тимошенко та Петра Порошенка. Що стосується тих лідерів, які змагаються за третє, четверте, п'яте місце,то, наприклад, у тих же Рабіновича і Гриценко є великий потенціал щодо нарощування електорату, в першу чергу через запиту суспільства на нові обличчя. Крім того, Вадим Рабінович серйозним чином відтягує голоси у «Опозиційного блоку». Взагалі зараз ми бачимо серйозну боротьбу за опозиційний електорат, але поки інтрига зберігається. При цьому також хочеться відзначити, що серед партій коаліції «на плаву» поки тримається тільки партія БПП», – сказав Лісничий.

Опитування проводилося в період з 3 по 15 травня 2018 року в усіх областях України (за винятком тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, а також АР Крим) методом індивідуального інтерв'ю за місцем проживання респондента. Всього було опитано 2022 респондента. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.