Кличко відмовився від мандату народного депутата

Як повідомили УНІАН у прес-службі мера, відповідну заяву він вже подав до Центральної виборчої комісії.

“Я неодноразово заявляв, що залишуся мером столиці, що не підведу киян, які довірили мені відстоювати їх інтереси, які очікують змін і реформ. Взявши на себе відповідальність і очоливши об’єднаний список, я привів до парламенту своїх партійців – політиків, які реалізовуватимуть очікування людей не тільки в Києві, а й по всій країні, і працюватимуть на забезпечення необхідних реформ”, - зазначив Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, Кличко очолював виборчий список «Блоку Петра Порошенка», з яким «УДАР» вирішив піти на вибори однією силою. За результатами виборів представники цієї політичної сили отримали 132 місця у новій ВР.