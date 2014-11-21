Байден закликав Україну створити новий уряд "за кілька днів" та викорінити корупцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент США сказав на спільній прес-конференції із президентом України Петром Порошенком у Києві.

"За кілька днів, а не за тижні, створіть новий уряд якомога швидше. Це потрібно зробити зараз", - сказав Байден.

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У зв'язку з цим він закликав українську владу продовжувати реалізовувати необхідні реформи, які, за його словами, "були погоджені, і які український народ підтримав". Зокрема, віце-президент акцентував увагу, що в Україні необхідно створити сильні демократичні інститути, необхідно, щоб уряд був підзвітний, а також необхідно продовжувати інтеграцію з ЄС.

Крім того, Байден звернув увагу на необхідність сприяти розвитку економіки.

"Також вам потрібно викорінити корупцію, яка існує в Україні, яка поглинає Україну вже протягом довгого часу", - зазначив Байден. Також віце-президент США повідомив, що під час зустрічі з Порошенком переконався, що президент України рішуче налаштований на реалізацію зазначених планів.

Раніше віце-президент США заявив, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму.