США ніколи не визнають окупацію й анексію Криму Росією - Байден
Віце-президент США Джозеф Байден наголошує, що його країна не визнає окупації й анексію Росією Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.
“Я це говорю категорично і дуже чітко. Америка не визнає і не визнаватиме російську окупацію і намагання анексії Криму”, - зазначив Байден.
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Разом з тим він додав, що США наполягатимуть на тому, щоб інші країни також не визнавали цю незаконну анексію.
Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без відзнак блокували і захоплювали військові, прикордонні і державні об'єкти в Криму.
16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.
18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Республіки Крим і утворення у складі РФ нових суб'єктів.
Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.
7 червня під час інавгурації президент України Петро Порошенко заявив, що Крим є і буде українським.