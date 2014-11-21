США ніколи не визнають окупацію й анексію Криму Росією - Байден

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

“Я це говорю категорично і дуже чітко. Америка не визнає і не визнаватиме російську окупацію і намагання анексії Криму”, - зазначив Байден.

Читайте такожПорошенко і Байден відвідали Майдан (фото)

Разом з тим він додав, що США наполягатимуть на тому, щоб інші країни також не визнавали цю незаконну анексію.

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без відзнак блокували і захоплювали військові, прикордонні і державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Республіки Крим і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.

7 червня під час інавгурації президент України Петро Порошенко заявив, що Крим є і буде українським.