Доповідач ПАРЄ відвідає Київ і Одесу до кінця листопада
21:56, 21 листопада 2014Політика
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Доповідач ПАРЄ по Україні Майліс Репс (Естонія) відвідає регіон з 24 по 28 листопада.
Україну відвідає доповідач ПАРЄ / Жак Денье, Совет Европы
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на співробітника апарату Асамблеї.
За його словами, Репс планує зустрітися з керівництвом країни для обговорення конституційних, виборчих і судових реформ, пріоритетів нового уряду. Доповідач також обговорить у столиці перспективи вирішення нинішньої ситуації в країні.
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Крім Києва Репс відвідає і Одесу 27 листопада. Тут вона планує зустрітися з головою Одеської ОДА, з керівником регіонального офісу СБУ та представниками міліції.
Це не перший візит Репс в Україну. Останній раз вона відвідала країну в складі моніторингової місії на виборах до Верховної Ради.
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