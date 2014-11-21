Доповідач ПАРЄ відвідає Київ і Одесу до кінця листопада

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на співробітника апарату Асамблеї.

За його словами, Репс планує зустрітися з керівництвом країни для обговорення конституційних, виборчих і судових реформ, пріоритетів нового уряду. Доповідач також обговорить у столиці перспективи вирішення нинішньої ситуації в країні.

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Крім Києва Репс відвідає і Одесу 27 листопада. Тут вона планує зустрітися з головою Одеської ОДА, з керівником регіонального офісу СБУ та представниками міліції.

Це не перший візит Репс в Україну. Останній раз вона відвідала країну в складі моніторингової місії на виборах до Верховної Ради.