Замість Звягільського присягу народного депутата може зачитати Джемілєв - Парубій

Про це в ефірі "Громадського ТБ" повідомив народний депутат від "Народного фронту" Андрій Парубій, пише Gazeta.ua.

Парубій зазначив, що очолює депутатську групу з підготовки першого засідання парламенту.

"Я почав з того, що сказав, що не вважаю за можливе, щоб Звягільський зачитував присягу", — наголосив політик.

За його словами, під час відкриття нової ВР спочатку буде урочисте засідання, яке вестиме голова попередньої Верховної Ради Олександр Турчинов, потім відбудеться складання присяги.

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Парубій зазначив, що Турчинов планує запропонувати вийти до парламентської трибуни найстарішим депутатам Звягільському, Юрію Шухевичу та Мустафі Джемілєву.

"Власне Мустафа Джемілєв, зважаючи на символізм того, що наразі окупований Крим, окуповані наші побратими, які там залишилися, має виголосити присягу", — заявив політик, висловивши сподівання, що решта депутатів підтримає цю ініціативу.