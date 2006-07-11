Зять Тимошенко підтримує тещу під Верховною Радою (фото)

14:11, 11 липня 2006
Політика
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Шон Карр прийшов на мітинг

Інтернет Репортер

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