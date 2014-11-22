Українських військових знову обстріляли з території Росії

За минулу добу знову були зафіксовані випадки обстрілу позицій сил Антитерористичної операції з території Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора о 22.15 з території Росії здійснено артилерійський обстріл по підрозділах Збройних сил України, розташованих між н.п. Юганівка і н.п. Герасимівка Станично-Луганського району», - сказав Лисенко.

За його словами, також мало місце перекидання колон військової техніки з Росії до України. Колона рухалася в Луганському напрямку.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією штабу АТО, сьогодні близько 20 одиниць військової техніки зайшли до України з РФ через пропускний прикордонний пункт «Ізварине» (Луганська обл.) і рухалися у бік Луганська.