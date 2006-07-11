Помаранчеві охрестили нову коаліцію сумішшю носорога, бульдога і шакала

Лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що на сьогодні усі партії, які входять до виборчого блоку “Наша Україна”, підтвердили свою готовність до повторних виборів.

Про це повідомляє офіційний сайт “Нашої України”.

“Все залежить від дотримання норм Конституції і від рішення Президента, - сказав, зокрема, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, відповідаючи на запитання, яке з двох прем’єрських подань – на Юлію ТИМОШЕНКО чи на Віктора ЯНУКОВИЧА – підпише Президент України Віктор ЮЩЕНКО. “Якщо у поданні, які надійде до Президента, буде дотримана процедура, його рішення однозначно буде в рамках Конституції. Однак сьогодні я не бачу можливостей, аби якась фракція чи група фракцій виконала усі норми Конституції, щоб мати підстави для подання на прем’єра”, - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також назвав Антикризову коаліцію “сумішшю бульдога, носорога і шакала”. "Ми стали свідками того, як голова ВР спробував оголосити про припинення діяльності Коаліції демократичних сил та про створення так званої антикризової коаліції. Депутати вже прозвали цю коаліцію гримучою сумішшю – поєднання синього носорога, червоного бульдога і рожевого шакала”, - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

При цьому він зазначив: "Ми наполягатимемо на чіткому дотриманні 65 та 66 статей Регламенту, які передбачають 10 днів на розформування парламентської коаліції і сформування нової”.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також зазначив: "Події, що відбувалися й відбудуться з 7 до 17 липня, ми будемо вважати незаконними і неконституційними. Ми робитимемо усе, аби примусити цю гримучу суміш визнати положення Конституції і Регламенту. Якщо вони не йтимуть на це, ми будемо змушувати їх дотримуватися законів, в тому числі й у такий спосіб, як сьогодні. Вибір форм лишається за нами. Дії МОРОЗА є, по суті, порушенням Регламенту, і Президент поставлений у таку ситуацію, коли можуть бути подані дві кандидатури прем’єра. Адже коаліція де юре існує одна, а де факто – інша, - зауважив лідер “Нашої України”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ офіційно направив Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ пропозицію Антикризової коаліції щодо призначення Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України.

10 липня член фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ заявляв, що у Секретаріаті Президента України є подання на призначення прем’єр-міністром лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.