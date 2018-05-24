Макрон звернувся до Путіна на "ти" й запропонував "знайти рішення" щодо України

У свою чергу, Путін обрав більш офіційну манеру спілкування.

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Росії Володимира Путіна на «ти» і запропонував «знайти рішення» щодо України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав перед початком французько-російських переговорів у Санкт-Петербурзі.

Звертаючись до Путіна, Макрон сказав: «Спасибі, дорогий президент, дорогий Володимире! Дякую також тобі і твоїй делегації за те, що ви нас вирішили прийняти тут, у Санкт-Петербурзі».

Він нагадав, що вже рік пройшов після початку інтенсивного обміну «на нашому рівні» між Францією і Росією у Версалі.

«Пройшов рік, і я вирішив восени минулого року прийняти твою пропозицію приїхати сюди, до Санкт-Петербурга, сьогодні я цьому дуже радий», - додав він.

«Поза наших двосторонніх відносин, думаю, сьогодні настав такий момент, коли ми, дві країни, у яких особливий статус, оскільки ми є постійними членами Ради Безпеки ООН, оскільки у нас дуже міцні, глибокі історичні зв'язки, у нас дуже міцні зв'язки у сфері міжнародної політики, вважаю, що завдяки цьому ми можемо знайти рішення і працювати спільно в усіх напрямках, чи то Україна, Близький Схід, Іран, Сирія, чи те, як ми уявляємо собі, багатосторонній підхід до міжнародної політики», - сказав Макрон.

За його словами, сторони можуть «працювати спільно і консолідувати сили для знаходження спільних ініціатив».

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У свою чергу, Путін обрав більш офіційну манеру спілкування.

«Шановний пане президенте! Шановні колеги! Дозвольте всіх привітати в Петербурзі. Хочу вам подякувати за те, що ви прийняли нашу пропозицію і приїхали для участі в Петербурзькому форумі. Ми використовуємо цю можливість, щоб повноформатно поговорити і про російсько-французькі відносини», - сказав Путін.

Він підкреслив, що має намір говорити з Макроном «про ключові міжнародні питання, у вирішенні яких зацікавлені як Франція, так і Росія».

За підсумками консультацій заплановано підписання спільних документів, спрямованих на розвиток російсько-французького співробітництва, і прес-конференцію.

Президент Франції прибув з офіційним візитом до Росії разом з дружиною. Лідер республіки також візьме участь як почесний гость у заходах Пітерського міжнародного економічного форуму.