Тарута заявив, що влада має відновити контроль над Кримом та Донбасом "будь-якою ціною"

В умовах війни держава стикається з дилемою: що є більш цінним ресурсом - люди або території? І чесна розмова про це має стати початком загальнонаціонального діалогу про майбутнє України, вважає екс-губернатор Донецької області, нині народний депутат Сергій Тарута, передає Дзеркало тижня.

Територіальна цілісність не може бути предметом політичного або економічного торгу, зазначає він.

"Моя особиста позиція є однозначною. Контроль над державним кордоном України має бути відновлений будь-якою ціною і якомога швидше. А за життя, безпеку, гідність і благополуччя кожного громадянина України держава має боротися до кінця", - пише Тарута у своїй статті.

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У законодавчому плані це означає реалізацію наступних заходів.

Повинна бути розроблена державна програма реінтеграції Криму та окупованих територій Донбасу (створення ЗМІ для мовлення на окупованих територіях, створення мережі доступних державних інститутів для українців у зоні окупації, створення житлової інфраструктури та працевлаштування внутрішніх переселенців тощо).

Слід забезпечити соціальний захист та необхідні житлові умови для внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму.

Для ефективної реалізації цих заходів в структурі Кабінету міністрів необхідно ввести посаду віце-прем'єра з реінтеграції окупованих територій, вважає Тарута.