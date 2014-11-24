Мирослава Гонгадзе після розмови з Байденом: "Європейські друзі" роблять все, щоб нічого не робити

США роблять "неможливе", щоб втримати міжнародну коаліцію проти Росії, а все що потрібно зараз зробити Україні - запровадити реформи.

Про це заявила вдова журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава на своїй сторінці у Facebook.

"Довго говорила з Байденом (Джо Байден, віце-президент США - прим. УНІАН) про Україну на літаку додому. Друзі, українці, урядовці і всі разом взяті, потрібен уряд і реформи. Терміново. Повірте мені, кажу вам це з перших уст, американці роблять неможливе щоб втримати міжнародну коаліцію проти Росії", - пише вона.

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Гонгадзе відзначила, що деталі, які їй повідомив віце-президент США, не для публікації.

"Буде уряд - будуть додаткові гроші і решта допомоги. Ви навіть не уявляєте , що роблять наші "європейські друзі" лише щоб нічого не робити. І не все золото що блищить, і кричить, це я про друзів України в Конгресі США, які мають мало впливу на республіканський кокус, зато вміють робити гарні епатажні заяви", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джозеф Байден під час візиту в Україну заявляв, що за умови запровадження необхідних реформ Україна матиме можливість отримувати фінансову підтримку від міжнародної спільноти.

“Я вас повинен запевнити: якщо Україна буде рухатися курсом проведення реформ, то міжнародні партнери будуть допомагати, починаючи зі Сполучених Штатів”, - сказав Байден.

Разом з тим він зазначив, що його країна тісно співпрацює з міжнародними інституціями для того, щоб Україна була забезпечена необхідною підтримкою та фінансовими ресурсами.