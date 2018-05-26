Порошенко розповів, за кого вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів

За словами президента України, його дім "точно підтримує обидва клуби".

Президент України Петро Порошенко в ході зустрічі з президентом УЄФА Олександром Чеферіним розповів про те, за кого буде вболівати на майбутньому фіналі Ліги чемпіонів і які клуби підтримують його діти.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко підкреслив, що підтримує обидва клуби.

"Коли мене запитують, за кого я вболіваю – "Реал" чи "Ліверпуль", я кажу – я підтримую обидва клуби. Мій син Михайло, який в минулому грав за дитячу команду "Динамо" Київ – пристрасний уболівальник "Ліверпуля". У нього все в кольорах цього клубу. А ось моя дочка Євгенія – чітко за "Реал". То ж мій дім точно підтримує обидва клуби", - розповів президент України.

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Нагадаємо, в ході сьогоднішньої зустрічі Порошенко також подякував президенту УЄФА за позицію щодо анексованого Росією Криму.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Києві сьогодні, 26 травня. Головні нагороди розіграють між собою іспанський "Реал" і англійський "Ліверпуль".