Бойовики стягнули до Донецька близько 50 одиниць артилерії – Тимчук

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«Продовжується вдосконалення системи управління вогнем. У районі н.п. Донецьк відзначається зосередження артилерійського угруповання противника в 47-50 одиниць артилерії (з них 10-12 – РСЗВ)», - пише експерт.

За даними «ІС», бойовиками за допомогою російських фахівців активно проводяться заходи щодо організації системи відновлення й ремонту озброєнь і військової техніки безпосередньо поблизу переднього краю. Разом з тим противник у цьому відношенні зустрічається із серйозними труднощами (складнощі з логістикою, відсутність достатньої кількості фахівців-ремонтників тощо).

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