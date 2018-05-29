Посольство США закликало Росію відвести озброєння після загибелі від снаряду бойовиків школярки на Донбасі

Американські дипломати закликали РФ виконувати Мінські угоди.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Російську Федерацію відвести важке озброєння на погоджені відповідно до Мінських угод відстані після загибелі від обстрілу 15-річної школярки на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в мікроблозі Twitter.

«Через війну Росії проти України продовжують гинути мирні люди – так вчора через безладний обстріл загинула на подвір’ї у своєї бабусі Дар’я Каземирова, котрій щойно виповнилось 15 років. Росія повинна відвести озброєння і виконувати Мінські домовленості», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня у селищі Залізне Донецької області внаслідок обстрілу бойовиків загинула 15-річна дівчина, в яку потрапив уламок від снаряда.