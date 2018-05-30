РПЛ Росії попросить Україну залучити правозахисників до розслідування вбивства Бабченка

Глава РПЛ Михайло Федотов заявив про зацікавленість в тому, щоб всі матеріали цього розслідування були максимально відкриті для громадськості.

Рада з прав людини (РПЛ) при президенті РФ звернеться до українського омбудсмена Людмили Денисової з закликом залучити російських і українських правозахисників до участі у розслідуванні вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

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Про це заявив глава РПЛ Михайло Федотов. «Ми зацікавлені в тому, щоб всі матеріали цього розслідування були максимально відкриті для громадськості. Забезпечити таку відкритість можна було б шляхом залучення до участі у розслідуванні російських і українських правозахисників», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, російський журналіст Аркадій Бабченко був убитий увечері 29 травня у своєму будинку в Києві. Невідомий вистрілив кілька разів в спину Бабченку, коли той входив в свою квартиру. Журналіста знайшла його дружина, яка в момент нападу була у ванній. Бабченко помер по дорозі в лікарню від вогнепальних поранень.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.