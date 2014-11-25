58% росіян не хочуть введення військ в Україну - опитування
Понад 50% Росіян вважають, що псевдовибори в Донецькій і Луганській областях були легітимними, а Росія має визнати псевдо республіки, хоча більше половини респондентів проти введення в Україну російських військ.
Такими є результати опитування, проведеного 14 – 17 листопада 2014 року Левадою-Центр.
Так, 27% точно вважають легітимними вибори на Донбасі, проведені 2 листопада, 36% вважають їх "швидше за все" легітимними. 11% вважають швидше за все нелегітимними, 6% точно нелегітимними, а 20% опитуваних вагаються з відповіддю, передає Українська правда.
Порівняно із травнем, кількість росіян, які вважають, що псевдоутворення треба визнавати, дещо зменшилася.
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Так, що точно треба визнавати і швидше за все треба визнавати вважають , вважають 65% опитаних, порівняно із 72% у травні. Швидше за все не треба визнавати і точно не треба визнавати вважають 12% росіян, тоді як у травні їх було 11%.
Збільшилась кількість людей, які вагаються з відповіддю – з 17% у травні до 23% у листопаді.
Переважна більшість росіян вважають, що Росія не має вводити свої війська у випадку поновлення військових дій, однак ця кількість зменшилась в порівнянні з вереснем.
За введення військ висловилися 6% в порівнянні з 5% в травні, швидше за все підтримують введення військ – 17% (у вересні 16%).
Проти введення військ висловилися 58% в порівнянні з 63% у вересні. Так швидше за все не підтримають – 32% опитаних, 26% висловилися радикально проти. Вагаються з відповіддю 20% респондентів.
36% росіян вважають, що Україна сама має врегулювати конфлікт зі східними областями, також 36% вважають, що в процесі врегулювання конфлікту має брати участь Росія. 16% вважають, що Росія має допомогти Донецькій у Луганській областям добитися незалежності, 12% вагаються з відповіддю.
В опитуванні брали участь 1600 людей у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни.
Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4% .
Як відомо, Росія веде активну і агресивну антиукраїнську пропаганду ще з літа минулого року.