58% росіян не хочуть введення військ в Україну - опитування

Такими є результати опитування, проведеного 14 – 17 листопада 2014 року Левадою-Центр.

Так, 27% точно вважають легітимними вибори на Донбасі, проведені 2 листопада, 36% вважають їх "швидше за все" легітимними. 11% вважають швидше за все нелегітимними, 6% точно нелегітимними, а 20% опитуваних вагаються з відповіддю, передає Українська правда.

Порівняно із травнем, кількість росіян, які вважають, що псевдоутворення треба визнавати, дещо зменшилася.

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Так, що точно треба визнавати і швидше за все треба визнавати вважають , вважають 65% опитаних, порівняно із 72% у травні. Швидше за все не треба визнавати і точно не треба визнавати вважають 12% росіян, тоді як у травні їх було 11%.

Збільшилась кількість людей, які вагаються з відповіддю – з 17% у травні до 23% у листопаді.

Переважна більшість росіян вважають, що Росія не має вводити свої війська у випадку поновлення військових дій, однак ця кількість зменшилась в порівнянні з вереснем.

За введення військ висловилися 6% в порівнянні з 5% в травні, швидше за все підтримують введення військ – 17% (у вересні 16%).

Проти введення військ висловилися 58% в порівнянні з 63% у вересні. Так швидше за все не підтримають – 32% опитаних, 26% висловилися радикально проти. Вагаються з відповіддю 20% респондентів.

36% росіян вважають, що Україна сама має врегулювати конфлікт зі східними областями, також 36% вважають, що в процесі врегулювання конфлікту має брати участь Росія. 16% вважають, що Росія має допомогти Донецькій у Луганській областям добитися незалежності, 12% вагаються з відповіддю.

В опитуванні брали участь 1600 людей у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни.

Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4% .

Як відомо, Росія веде активну і агресивну антиукраїнську пропаганду ще з літа минулого року.