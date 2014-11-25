На Заході помилково вірять у повернення довоєнного статусу-кво - посол України у Франції

Про таке в інтерв’ю 5 каналу заявив Надзвичайний та Повноважний посол України у Франції Олег Шамшур

"Мені здається, що існує певна тенденція, яка характерна не лише для Франції, а для західного світу взагалі – вони певною мірою вибудовують якісь конструкції і вірять, що вони будуть реалізовані", - розповів дипломат.

Читайте такожФранцузи побоюються, що росіяни можуть викрасти "Містраль"На його думку, політика Заходу щодо ситуації навколо України чи російсько-української війни певною мірою продиктована тим, що і в Сполучених Штатах, і в Європі вірять, що є можливість повернення до довоєнного статус-кво.

"Але треба розуміти, що це абсолютно неможливо. І тут йдеться не тільки про те, що підриваються основи європейської безпеки – вони просто знищені, так само, як серйозно скомпрометовано глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї", - заявив Шамшур.

"Це факти, яким треба подивитися прямо в очі і тоді ситуація в тому числі з Містралями буде виглядати зовсім інакше", - додав він, відповідаючи на питання, чи усвідомлюють у Франції, що продані Росії "Містралі" можуть бути використані проти самої Франції.