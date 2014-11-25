Штат МВС скоротять на 20% через реформу - радник міністра

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він зазначив, що у відповідності до стандартів ООН, повинно бути 300 правоохоронців на 100 тисяч населення. На сьогоднішній день в Україні ця цифра є більшою. Крім того, він додав, що будуть ліквідовані всі існуючі спецпідрозділи міліції, а натомість буде створено один менший за чисельністю, ніж тепер є міліціонерів у спецпідрозділах, але значно ефективніший: “Ми запропонували оптимізацію спецпідрозділів МВС, яких сьогодні надзвичайно багато. Наша пропозиція - створити один унікальний спецпідрозділ за прикладом американського, який буде багатофункціональним, і при цьому буде суттєво зменшена кількість міліціонерів, що нестимуть в ньому службу, але якість спецпідрозділу зросте”.

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Крім того, говорячи про люстрацію в органах МВС, Шкіряк зазначив, що люстраційні перевірки пройдуть в усіх підрозділах та в усіх територіальних одиницях МВС. Також люстрація торкнеться співробітників колишнього спецпідрозділу “Беркут”.

Також Шкіряк додав, що всіх працівників міліції в майбутньому очікує повна переатестація і вже з наступного року працівники міліції набиратимуться за новими критеріями з паралельним підвищенням їм соціального захисту та заробітної плати.