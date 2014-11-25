ЗМІ: Жовтневий розстріл швидкої під Донецьком здійснили п'яні бойовики "Оплоту" (документ)

Нагадаємо, 10 жовтня поточного року на блокпості, що розташовувався в районі хутора Широкий, був розстріляний автомобіль «швидкої допомоги», внаслідок чого загинули водій швидкої Канцедал Іван Іванович, 1956 р. н. і лікар Доценко Ірина Миколаївна, 1969 р. н. Пізніше від отриманих поранень помер пацієнт, що перебував у машині.

Як стало відомо, у момент події на блокпосту знаходилися бойовики "МГБ ДНР", які підтвердили причетність «Оплоту» до вбивства медиків. Свої пояснення з цього приводу дав бойовик Монгол, повідомляє 0629.

Знаючи про подію, МДБ ДНР всіляко приховує цей факт, тим самим сприяє загостренню криміногенної обстановки і безкарним вбивствам у ДНР, пише видання.

Так, за свідченнями Монгола, за вбивство трьох осіб терористи відбулися триденним карцером.

Також видання наводить фотокопію свідчень Монгола, які збігаються з перехопленими МВС переговорами бойовиків.